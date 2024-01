Il costoso regalo che Harry ha fatto a Louis ma che Kate e William non gli permettono di toccare

Quando nel 2018 è nato il piccolo Louis, terzogenito di William e Kate, il Principe Harry ha preso sul serio i suoi doveri di zio regalando al bambino un dono prezioso dal valore di 8mila euro. Un dono che, a quanto pare, il principino non ha ancora utilizzato. Il Duca di Sussex ha comprato a suo nipote una copia della prima edizione del libro di Winnie the Pooh. Un libro importante per Harry, che lo lega a sua madre, la defunta Principessa Diana. "Tra i ricordi d'infanzia più felici di Harry c'è quello di sua madre che gli leggeva ogni sera una favola della buonanotte - ha confessato una persona vicina alla famiglia reale inglese - Harry ha così avuto la brillante di avere di acquistare una piccola biblioteca delle prime edizioni dei vecchi classici per i suoi nipoti. Inizialmente era orientato per 'Alice nel Paese delle Meraviglie' di Lewis Carroll in vendita a 24mila euro ma poi ha optato per 'Winnie the Pooh'".