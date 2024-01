Kate Middleton e Re Carlo in ospedale: arriva il gesto di Harry e Meghan

Il Principe Harry e Meghan Markle non sono rimasti impassibili davanti alle ultime preoccupanti notizie di salute su Kate Middleton e Re Carlo. Come riporta il Mirror, la coppia - che da anni è in lite con la famiglia reale inglese - ha inviato un messaggio alla moglie del Principe William e al figlio della defunta Regina Elisabetta. In quello che una fonte reale ha descritto come un "ramoscello d'ulivo", Harry e Meghan hanno scritto in un messaggio "le loro preoccupazioni e i migliori auguri" ai due reali senior. Un insider ha spifferato: "Il Re e la Principessa del Galles hanno ricevuto sostegno da Harry e Meghan per quanto riguarda la loro salute. Il Duca e la Duchessa hanno contattato entrambe le parti in modi diversi per esprimere le loro preoccupazioni e i loro migliori auguri".