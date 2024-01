Kate Middleton sta male: il gesto di Re Carlo per proteggere la nuora

Nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Come riferisce la storica Tessa Dunlop, Re Carlo ha cercato di proteggere la nuora. Come? Diffondendo un comunicato sulla sua operazione alla prostrata esattamente 90 minuti dopo la nota in cui Buckingham Palace annunciava il ricovero della moglie di William. Stando all'esperta, Carlo avrebbe voluto proteggere Kate dalla curiosità inevitabile che si è scatenata dopo l'operazione all'addome. "È molto insolito che la famiglia reale divulghi questioni sanitarie private. Da questo punto di vista le informazioni condivise sull'ingrossamento della prostata del re non avevano precedenti ed erano anche astute", ha spiegato la Dunlop a Mirror.