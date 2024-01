Cecilia Rodriguez matrimonio in Toscana con Ignazio Moser: il retroscena

Fervono i preparativi per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A sette anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip la coppia convolerà a nozze. Al momento la data ufficiale non è stata ancora svelata ma sarà quest'anno: il grande evento doveva tenersi nel 2023 ma è stato rinviato per via di una zia della sposa impegnata in Argentina. La sorella di Belen ha condiviso su Instagram alcuni dettagli del grande evento e svelato retroscena e curiosità. Come la scelta della location: Cecilia e Ignazio si giureranno amore eterno in Toscana.