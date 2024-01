"Kate Middleton a rischio: complicazioni dopo l'operazione all'addome"

Preoccupano le ultime notizie sulla salute di Kate Middleton. Stando a quanto riportano i media spagnoli la Principessa del Galles ha avuto delle complicazioni dopo l'intervento all'addome. La giornalista Concha Calleja del programma tv Fiesta ha dichiarato che una fonte vicina alla famiglia reale le ha confessato qual è la vera situazione di Kate. "Ho parlato ufficiosamente con un assistente della casa reale e mi assicurano che qualcosa è andato storto nel postoperatorio", ha detto. "La situazione in generale era così grave che tutti sapevano che qualcosa non andava, e questo è il motivo per cui la casa reale ha deciso di inviare quelle due dichiarazioni", ha aggiunto.