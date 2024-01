La malattia di Kate Middleton: spunta l'ipotesi endometriosi profonda

È ancora mistero sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Dopo l'annuncio dell'intervento all'addome non sono arrivate più notizie ufficiali da parte della famiglia reale inglese. Solo ipotesi e congetture sulla presunta malattia della moglie di William, ancora ricoverata all'esclusiva London Clinic. Prima si è parlato di isterectomia, ora spunta l'ipotesi endometriosi profonda. Secondo Vito Trojano, Presidente della Federazione italiana di ginecologia e ostetricia, sono "troppi 14 giorni in ospedale e 3 mesi di convalescenza per intervento addome".