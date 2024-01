Chiara Nasti e Zaccagni sorpresi e felici: il Gender Reveal Party è uno show

ROMA - Un periodo complicato dal punto di vista sportivo dopo la gioia del gol nel derby di Coppa Italia contro la Roma per Mattia Zaccagni, out per infortunio dalla semifinale di Supercoppa persa dalla Lazio a Riyad contro l'Inter (poi vincitrice del trofeo) e costretto a guardare da fuori per squalifica la prossima sfida di campionato contro il Napoli all'Olimpico. Giorni felici invece per quanto riguarda la vita privata, con la seconda gravidanza di sua moglie Chiara Nasti che insieme a lui ha partecipato a uno spettacolare 'Gender Reveal Party'.