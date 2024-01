Romina Carrisi contro Fiorello: "Bullismo su mio figlio appena nato"

Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, furiosa con Fiorello . L'attrice, poetessa e opinionista tv non ha particolarmente gradito l'ironia del comico siciliano sul suo bambino. Di recente Romina è infatti diventata mamma del piccolo Axel Lupo, frutto dell'amore che la lega da qualche anno al regista televisivo Stefano Rastelli . A Viva Rai2! Fiorello ha parlato dei nomi curiosi che i Vip danno ai loro bambini e non ha esitato a puntare il dito contro quello scelto da Romina.

Fiorello critica il nome del figlio di Romina Carrisi

"Sono tutti fissati, è anche nato il nipote di Al Bano, l’hanno chiamato… come? Axel Lupo? Ma perché? Ma poi sono sempre i figli di quelli famosi che vogliono dare… ma puoi un bambino chiamarlo Axel Lupo?", ha dichiarato Fiorello in televisione per poi aggiungere: "Pensa se incontra Nathan Falco… Falco, Lupo, Leone… Mai che uno chiama una figlia Blatta. Ti immagini? Una figlia femmina Blatta? Blatta, vieni qua…". Ironia che Romina non ha particolarmente gradito, tanto da sbottare sui social network.