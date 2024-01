Vera Gemma a Verissimo conferma la relazione con Gué Pequeno

A Verissimo Vera Gemma ha confermato i gossip su una relazione con Gué Pequeno. "Quando sono venuta ospite qua la scorsa volta ti avevo detto che ero single ma che le audizioni erano aperte... e avevo già programmato un’audizione per la sera dopo! Quell’audizione era con Gué Pequeno, un’audizione avvenuta dopo una lunga amicizia via chat. - ha spiegato l'attrice e regista a Silvia Toffanin - Ci eravamo scritti e abbiamo condiviso parecchie cose. Mi scrivevo con lui anche quando ero a Los Angeles perché il mio film era fra i papabili candidati all’Oscar. Lui ha molto gusto per l’arte, è intelligente e profondo. Lui è lontano dallo stereotipo del rapper, sono felice e fiera di aver condiviso del tempo con lui".