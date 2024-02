L'esclusivo regalo di Cristiano Ronaldo per i 30 anni di Georgina

Georgina Rodriguez ha compiuto 30 anni. Un traguardo importante e per questo Cristiano Ronaldo ha deciso di regalare alla sua compagna un dono prezioso quanto esclusivo. "Grazie amore mio", ha scritto l'influencer sui social network mostrando il regalo del calciatore. Si tratta di un G-Shock della Casio in oro bianco con diamanti e cinturino rosa. Un'edizione limitata realizzata dal brand di lusso americano Jaob & Co.