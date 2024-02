Giulia De Lellis e Carlo Gusalli Beretta si sono lasciati? L'indiscrezione social

MILANO - Messico e nuvole. L’ultimo Capodanno in Centro America sarebbe stato fatale far saltare la storia d’amore di Giulia De Lellis che dopo quattro anni sarebbe tornata single. Game over, la relazione con l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta è giunta al capolinea. Da qualche settimana l’influencer evita di pubblicare post e stories, e tale situazione ha alimentato non pochi dubbi. L’ultimo viaggio in Messico in compagnia di amici e familiari avrebbe definitivamente affossato la love story, ma la crisi a quanto pare era già emersa nei mesi scorsi.