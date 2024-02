Belen scappa in Scozia dopo l'addio a Elio: è caos per l'ultimo gesto

La vita privata di Belen Rodriguez non smette di regalare colpi di scena. Dopo l'ennesima rottura con il marito Stefano De Martino la soubrette aveva ritrovato il sorriso accanto a Elio Lorenzoni, un amico di vecchia data. Un'estate di passione, un viaggio in famiglia in Argentina e poi sarebbe calato il sipario sulla love story. Da settimane i due non si fanno vedere più insieme e la showgirl non sfoggia più il prezioso anello che l'imprenditore le ha regalato alle Maldive, dove la Rodriguez ha ricevuto anche un romantica proposta di matrimonio. Ora Belù è volata in Scozia e l'ultimo gesto ha scatenato il caos...