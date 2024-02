Re Carlo scontento per la visita del Principe Harry: cosa è successo

Secondo quanto riportato dall'esperto reale del Daily Mail Robert Jobson l'incontro tra Re Carlo e il Principe Harry non sarebbe andato come il sovrano sperava. Il monarca, che ha da poco scoperto di avere un tumore , sarebbe rimasto molto scontento dal colloquio con il suo secondogenito che sarebbe durato molto poco.

Come è andato l'incontro tra Re Carlo e il Principe Harry

Per vedere Harry, Re Carlo avrebbe dovuto ritardare la partenza per il Norfolk, stravolgendo i suoi piani. A quanto pare il Principe sarebbe volato a Londra avvisando il padre all'ultimo minuto. Per gli osservatori reali il suo gesto non avrebbe fatto altro che agitare Charles che per il momento "ha bisogno di pace e tranquillità". "Re Carlo era di sicuro molto nervoso mentre era costretto ad aspettare il figlio", ha spiegato Jobson, che però assicura che una pace tra i due potrebbe concretizzarsi a breve mentre resta teso il rapporto tra Harry e William.