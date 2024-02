Cancro Re Carlo, così il Principe Harry "ha cacciato Camilla dalla stanza"

Breve ma decisamente intenso l'incontro che hanno avuto di recente Re Carlo e il Principe Harry . Nonostante i rapporti tesi il fratello di William è volato a Londra per visitare il padre dopo aver appreso del suo tumore. Stando a quanto rivelato dal Telegraph, però, il marito di Meghan Markle avrebbe espressamente chiesto di non vedere la Regina Camilla, con la quale non ha mai instaurato un buon legame (al contrario di William e Kate).

Il rapporto tra il Principe Harry e Camilla

"Harry, quando ha avuto il colloquio col sovrano, non voleva essere nella stessa stanza in cui si trovava la matrigna", ha scritto la giornalista Petronella Wyatt. Aggiungendo che il duca di Sussex, a suo giudizio, ha perso "un'occasione d'oro per porgere a Camilla un ramoscello d'olivo". Tra il Principe e Camilla non s'è mai instaurato alcun legame, tanto che Harry nel suo libro autobiografico dipinge la donna come la matrigna cattiva che lo ha sacrificato per migliorare la sua reputazione. Harry ha inoltre raccontato che sia lui che William chiamavano Camilla "l'altra donna", e che non volevano che il padre si risposasse.