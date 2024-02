Kate Middleton, dopo l'operazione arriva la telefonata di Meghan Markle

Kate Middleton oggi, ultime news dopo l'operazione all'addome

Kate Middleton sta meglio ed è in convalescenza. Ancora ignote le cause della sua operazione all'addome. Attualmente la Principessa del Galles si trova nella tenuta di campagna di Anmer Hall. "Non vedeva l’ora di cambiare aria e di godersi i bambini e il marito mentre giocano all’aria aperta", ha raccontato, in esclusiva, un’amica della Middleton al Daily Mail, confermando che "Kate sta meglio, è in ripresa".