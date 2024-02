"Il Principe Harry vuole tornare nella Royal Family"

Il Principe Harry pronto a tornare nella famiglia reale inglese dopo l'addio di quattro anni fa. Il secondogenito di Lady Diana ha cambiato idea in seguito al tumore di Re Carlo. Una fonte al Times ha spifferato che padre e figlio si sono riavvicinati parecchio nell'ultimo periodo, "hanno avuto degli affettuosi scambi" e Harry è pronto a dare il suo prezioso contributo. Magari temporaneo ma desideroso di fare la sua parte in questo momento storico così complicato. Non a caso nell'ultima intervista rilasciata alla famiglia americana, il marito di Meghan Markle ha dichiarato chiaramente: "Amo la mia famiglia".