"Harry e Meghan disperati". L'ultima scelta di Re Carlo parla chiaro

Perché non è un buon momento per Harry e Meghan

Stando a quanto spifferato dall'esperta reale Lady Colin Campbell, in questo periodo "Harry e Meghan sono disperati e in difficoltà: stanno cercando di apparire il più possibile in pubblico perché il loro futuro è in bilico così come il loro accordo con Netflix". La coppia ha firmato un accordo quinquennale con la piattaforma streaming che però non sarebbe entusiasta dei risultati ottenuti: lo stesso è accaduto con Spotify, che ha deciso di interrompere la collaborazione con i duchi di Sussex. Da quando hanno lasciato la famiglia reale inglese Harry e Meghan hanno provato a farsi strada nel mondo della comunicazione con esiti non sempre brillanti.