Un caso Kate Middleton anche in Giappone: la Principessa ha una malattia misteriosa

Chi è la Principessa Kiko del Giappone

Kiko è la moglie del Principe Fumihito del Giappone, ovvero l’attuale erede al Trono del Crisantemo. Fumihito è il fratello dell’imperatore Naruhito, che lo ha nominato suo successore l’8 novembre 2020. Naruhito non ha figli maschi, ma in Giappone il potere imperiale è ancora un esclusivo privilegio degli uomini. I tentativi dell’imperatore per cambiare la Costituzione e permettere alla sua unica figlia, Aiko, di regnare, purtroppo sono falliti. Fumihito e Kiko, invece, hanno tre discendenti, due femmine e un maschio, Hisaito, che ora è diventato terzo in linea di successione. Kiko è laureata in Psicologia e ha conosciuto l'attuale marito in una biblioteca: il matrimonio è stato poi celebrato nel 1990.