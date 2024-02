"A quando il prossimo fidanzato?", Belen non ci vede più e risponde brutalmente a una fan sui social

La pazienza ha un limite. Se n'è accorta anche Belen Rodriguez che, stanca delle ennesime battute sulla sua vita sentimentale, ha scelto la via più brutale per replicare ad una fan sui social network. “A quando il prossimo fidanzato?”, ha chiesto una delle sue follower. Una domanda ironica che evidentemente la showgirl e modella non ha gradito affatto, soprattutto dopo il suo addio a Elio Lorenzoni. Belen ha così deciso di rispondere in tono molto piccato: “Fatti miei”. A volte bastano due parole per rendere chiaramente l'idea.