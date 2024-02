Kate Middleton dopo l'operazione: arriva il gesto delle amiche

In questo periodo così complicato Kate Middleton può contare sulla sua famiglia e sulle sue amiche più fedeli. Come spifferato dall'esperta reale Jennie Bond, le persone più care della Principessa del Galles stanno facendo il possibile per tenere alto il suo morale. "Queste amiche sanno esattamente come mantenere alto il morale di Kate dopo un intervento chirurgico così importante. - ha spiegato - Probabilmente l'hanno coccolata con favolosi regali come lussuosi prodotti da spa e cesti di deliziose prelibatezze per tentare le sue papille gustative. E potrebbero averle inviato i giusti consigli incoraggiandola a riposarsi e a prendersi il tempo di cui ha bisogno".