Ornella Muti è single da 12 anni: "Non farò come Sharon Stone"

Dopo due divorzi, Ornella Muti oggi è single. Un periodo di solitudine che dura ormai da tempo, da almeno dodici anni stando alle ultime dichiarazioni della diretta interessata. "Sono single da ormai quasi 12 anni. Forse sono anche io che non mi accorgo dell’interesse, certe cose devono scattare in tutti e due. Io non mi sento molto corteggiata ma in effetti anche io sono una che non fa nulla", ha detto a Un giorno da pecora l'attrice per poi aggiungere: "Usare Tinder per conoscere qualcuno come Sharon Stone? Non farei mai una cosa del genere, ho bisogno di incontrare una persona e di capirla, magari è meno bello ma mi interessa e mi affascina".