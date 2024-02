Beckham Jr annuncia la separazione: "Dopo anni d'amore...". Cos'è successo

LONDRA (Inghilterra) - Certi amori non finiscono: fanno dei giri immensi e poi finiscono di nuovo. E’ il caso di Romeo Beckham e Mia Regan, una coppia che continua a scoppiare. I due si erano già lasciati nel momento in cui il giovane calciatore si era trasferito all’Inter Miami. Il ritorno in Inghilterra grazie all’ingaggio con il Brentford aveva dato modo ai due ex di riavvicinarsi, ma ora sembra proprio essere finita.