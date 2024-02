Perché Kate Middleton non si fa vedere dopo l'operazione all'addome

Continua la convalescenza di Kate Middleton dopo l'intervento all'addome. La Principessa del Galles non si mostra in pubblico, a differenza di Re Carlo anche lui alle prese con alcuni problemi di salute. "Kate sta bene e il suo recupero procede nel migliore dei modi", ha assicurato una fonte autorevole a People. Perché non si fa vedere? A quanto pare per una questione di privacy: la moglie di William vuole guarire lontano da occhi indiscreti.