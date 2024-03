Leonardo DiCaprio e quelle strane abitudini a letto: le rivelazioni hot

Leonardo DiCaprio a letto? Troppo strano e troppo vecchio: parola di Hieke Konings, che ha conosciuto l'attore in un club esclusivo di Los Angeles. L'ex modella di Playboy ha raccontato tutto al Daily Mail: dopo essere stata presentata al tavolo di DiCaprio dal suo manager, i due si sono scambiati un bacio. Hieke ha parlato dell’esperienza come “non delle migliori”, definendo il bacio con Leo come “ok, ma sicuramente non il migliore che abbia mai avuto”. Quando poi DiCaprio ha invitato Konings a casa sua, lei ha rifiutato, citando la sua mancanza di familiarità con lui. Questo gesto ha portato DiCaprio a spostare immediatamente la sua attenzione su un’altra donna.