ClioMakeUp in lacrime, fan in ansia: "L'anno peggiore di sempre"

Le ultime storie di Cliomakeup , celebre influencer esperta di trucchi da 3,5 milioni di follower su Instagram, hanno sorpreso i suoi fan. Clio Zammatteo, vero nome della truccatrice, si è infatti mostrata in lacrime mentre parlava del suo ultimo anno, definendolo il più difficile della sua vita .

Cliomakeup in lacrime: "L'anno più difficile della mia vita"

Mentre rispondeva ad alcune domande dei suoi followers, l'influncer è scoppiata in lacrime: "La verità è che forse l'ultimo anno è stato il più difficile della mia vita, sto passando un periodo un po' di m***a. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Motivo? Non è facile, è un mix di tantissime cose accumulate nel tempo. Sono cose molto personali. Però vi ringrazio perché senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica positiva".