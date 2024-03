Chiara Nasti e l’annuncio a Zaccagni: “E’ stato tristissimo via WhatsApp”

ROMA - Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram. Tra i temi toccati dall'influencer e moglie di Zaccagni, attaccante in forza alla Lazio, c'erano anche gli annunci fatti al compagno per spiegargli che era rimasta incinta: "Con Thiago è stato tristissimo perché mi sono impacciata, gliel'ho detto su WhatsApp, tristissimo: infatti mi ha detto 'la prossima volta non permetterti mai più di dirmelo così'. Stavolta gliel'ho detto in un momento molto delicato per lui facendogli capire che sarebbe arrivata una cosa bellissima: è stato bellissimo, eravamo solo io e lui, un modo tranquillo e semplice".