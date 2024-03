Bufera social su Fedez: cambia la foto profilo, poi la decisione sulle sorelle di Chiara Ferragni

Sembra ormai davvero finita tra Fedez e Chiara Ferragni: lei è a New York con le amiche per alcuni impegni di lavoro, lui era nella sua casa di Rozzano con genitori e figli. E, nella notte, ha cambiato la sua foto profilo su Instagram: via l'immagine di famiglia felice, dentro lui che canta. E, ancora: Fedez e le sorelle di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca, non si seguono più. Un indizio, l'ennesimo, di come ormai la crisi di coppia sia irreversibile. Questo, ovviamente, ha scatenato un terremoto social perché gli utenti si sono accorti subito dei cambiamenti sul profilo Instagram del cantante e imprenditore.