Kate Middleton "ha bisogno di essere lasciata in pace", le ultime news sul ritorno

Kate Middleton "ha bisogno di essere lasciata in pace" mentre si riprende dall'intervento chirurgico all'addome dello scorso gennaio. Lo scandalo della foto ritoccata ha messo a dura prova la Principessa del Galles, come raccontato da un insider a Page Six: "È terribile subire tutto questo stress quando ti stai riprendendo da un intervento chirurgico importante".

Come sta Kate Middleton, quando torna in pubblico

La moglie di William dovrebbe però tornare presto in pubblico, dove manca ormai da più di due mesi: "Le voci - soprattutto sui social media - sono andate fuori controllo, ma Kate si sta riprendendo bene e tornerà per Pasqua. Ha solo bisogno di essere lasciata in pace", ha sussurrato la fonte per poi chiarire: "Si sta sottoponendo ad un sacco di controlli, è tosta ma è determinata a tornare presto al lavoro".