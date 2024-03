Kate Middleton presa in giro dal Re d'Olanda per la foto ritoccata

L’ironia del Re d’Olanda

Il Re Guglielmo Alessandro d’Olanda ha partecipato a una riunione pubblica a Zutphen. Quando una ragazza si è rivolta al sovrano affermando con orgoglio di aver visto una foto con tutta la famiglia Reale, il monarca non ha perso l’occasione per ironizzare davanti al pubblico: ”Almeno non l'ho fatto con Photoshop”. L’ironia del Re ha suscitato le risate della folla che non ha potuto che collegare la frase alla foto della Principessa Kate Middleton.