Elisabetta Canalis sale sul ring e sfida il compagno Georgian

LOS ANGELES (Stati Uniti) - L’ex velina fa sul serio, e sale sul ring per fare i guanti con il neo fidanzato Georgian. Elisabetta Canalis da diverso tempo ha scoperto la passione per il kickboxing, e ha trovato uno sparring-partner perfetto per allenarsi in maniera molto intensa. Dopo la separazione dall'ex marito Brian Perri - i due ancora non hanno definito le pratiche di divorzio - la showgirl sarda ha intrapreso dall’estate una storia con il personal trainer Georgian Cimpeanu.