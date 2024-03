Kate Middleton dopo l'operazione: spunta una nuova teoria sulla malattia

Nuova teoria sulla malattia di Kate Middleton. Secondo la blogger Jessica Reed Kraus, da molti considerata particolarmente attendibile, la Principessa del Galles sarebbe stata sottoposta a una ileostomia: "Ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto", ha spifferato. Starebbe proprio nella delicatezza dell'intervento la causa dell'alone di mistero che avvolge Kate ormai da gennaio: l'entourage della casa reale si è limitato a poche e vaghe informazioni, per non mettere in imbarazzo la moglie del Principe William.