Osvaldo, bufera social per un post della ex fidanzata: i dettagli

ROMA - “Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela. Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più”. Nel suo sfogo Daniel Osvaldo ha citato anche la sua ex compagna, Daniela Ballester. La loro storia d’amore è durata pochi mesi, ma tanto è bastato per lasciare un segno nella vita dell’ex calciatore che oggi lotta con la depressione. E in Argentina è scoppiata la polemica. La giornalista ha postato diverse foto sui social mentre si diverte con gli amici. Tanti utenti sui social l’hanno messa nel mirino: poca delicatezza mentre l’ex compagno sta attraversando il momento più buio della sua vita. Non solo: la Ballester ha postato anche una foto su Instagram mentre è a lavoro (giornalista, ndr) sorridente e felice. Anche quello scatto è finito nel mirino degli utenti.