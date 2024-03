Il compleanno di Cecilia Rodriguez, le parole di Belen prima delle nozze

Tanti auguri Cecilia Rodriguez! Il 18 marzo la modella e imprenditrice argentina compie 34 anni : l'ultimo compleanno da nubile prima delle nozze con Ignazio Moser , che saranno celebrate in Toscana il prossimo 30 giugno. Per l'occasione Belen, che sarà damigella d'onore della cerimonia , ha condiviso sui social network un toccante messaggio per la sorella minore.

Il messaggio d'auguri di Belen per Cecilia Rodriguez

"Ti desidero come l’autunno la primavera. Ti desidero come il caffè, per poi fumare la migliore delle sigarette. Ma, desidero sopra ogni cosa il tuo bene, desidero il tuo equilibrio, che fluttua tra l’amore e l’odio, desidero essere all'interno del tuo porto sicuro. Se la vita mi avesse concesso il libero arbitrio, avrei senz’altro disegnato il tuo di profilo, perché dentro il tuo profilo risiede la mia ombra, che ti proteggerà sempre dovunque tu sarai. Te amo eternamente, eternamente tua eternamente nostre", ha scritto Belen per il compleanno di sua sorella. Una dedica che rivela un legame unico e imprescindibile.