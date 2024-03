Kate Middleton in pubblico con William: la notizia fa il giro del mondo

Avvistata Kate Middleton in pubblico. La Principessa del Galles è stata vista sabato scorso mentre col Principe William si trovava in un negozio di prodotti locali vicino alla sua residenza dell'Adelaide Cottage, a Windsor. A farlo sapere il Sun che sottolinea come, secondo le testimonianze raccolte da chi si trovava al Windsor Farm Shop, Kate sembrasse "felice, rilassata e in salute".