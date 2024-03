"Morto Re Carlo", la bufala è virale sui social: le prove e cosa c'è dietro

LONDRA (Inghilterra) - Social è sinonimo di soldi, almeno per chi ha scelto di fare l’influencer di mestiere. Ma c’è chi lo fa in maniera corretta e chi, unicamente per guadagnare , mette in giro bufale colossali che nel lasso di poco tempo fanno il giro del mondo. E’ il caso della morte del sovrano inglese Re Carlo III , una news totalmente inventata , frutto di un’opera di sciacallaggio.

Una fake news mondiale

La fake news è partita da uno screenshot condiviso sul canale Telegram russo di nome Mesh in cui sarebbe stato falsificato l’account della Royal Family. Ad accrescere la suggestione per la notizia, l’autore del post si è spinto oltre, pubblicando una vecchia foto di Buckingam Palace con la bandiera inglese a mezz’asta - probabilmente scattata nei giorni successivi alla morte della Regina Elisabetta. Per infiocchettare al meglio la notizia, è stato anche falsificato il logo della BBC, per far apparire il segno di lutto nello screen shot della tv nazionale. Tutto questo per innescare una cascata di contatti: fortunatamente, la falsa "bomba" sul sovrano inglese, così come si è diffusa rapidamente, in un tempo altrettanto rapido è stata disinnescata.

La smentita di Buckingham Palace

Il canale Telegram dell'ambasciata britannica ha pubblicato un avviso in russo per sottolineare che le notizie erano false. ‌"Le notizie sulla morte del re Carlo III di Gran Bretagna sono false", si legge nel messaggio. L'ambasciata britannica in Ucraina ha diffuso su Twitter-X un messaggio simile. I primi organi di informazione che hanno pubblicato il falso rapporto sono stati Readkovka e Mash, entrambi fermamente pro-Putin, che in seguito li hanno corretti.

