Maddalena Corvaglia stupisce: la promessa all'ex amica Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia è tornata a parlare di Elisabetta Canalis con una dichiarazione che stupisce. L'ex Velina bionda di Striscia la notizia ha fatto sapere che non rivelerà mai i motivi del suo litigio con l'ex amica e collega nonché testimone di nozze. "Aver scelto di non rivelare i motivi della rottura si può considerare amicizia - ha detto a Diva e Donna - È rispetto per l'amicizia che c'è stata. Non sopporto chi infanga e sporca i momenti belli passati insieme a qualcuno. Io non lo farò mai". Dello stesso avviso la Canalis, che non ha mai svelato le cause che hanno portato all'allontanamento dalla Corvaglia.