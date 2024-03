Come sta Kate Middleton: gli amici svelano la reazione alle teorie del complotto

Kate Middleton sta meglio ed è pronta a tornare ai suoi impegni pubblici. A farlo sapere al Daily Beast un amico vicino alla royal family. Un genitore della scuola frequentata dai figli della Principessa del Galles ha inoltre rivelato di aver visto la 42enne nei pressi del complesso scolastico e "sembrava in ottima forma". La convalescenza, dunque, procede nel migliore dei modi. Non è chiaro quando Kate tornerà in pubblico, molto probabilmente ad aprile.

Le ultime notizie su Kate Middleton

Un'altra amica di Kate Middleton ha assicurato che la moglie del Principe William "si sente bene e non vede l'ora di tornare al lavoro". Non è chiaro come la Principessa abbia reagito alla notizia del tentato furto della sua cartella clinica dalla London Clinic ma pare che Kate conosca bene la pressione mediatica alla quale è sottoposta. Per questo motivo è determinata a parlare pubblicamente, appena potrà, della sua malattia.