Elisabetta Canalis e Corvaglia, lite per un uomo? Ora parla Maddalena

Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Ad oggi i motivi restano avvolti nel mistero ma in una recente intervista l'ex Velina bionda di Striscia la notizia ha fermamente negato il coinvolgimento di un uomo nella diatriba. "Non voglio parlare di lei. Dico soltanto che non c'entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me eccettera eccetera", ha dichiarato Maddy a Il Messaggero.