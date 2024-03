Fedez mostra la nuova casa senza Chiara Ferragni: c'è la prima foto

Fedez e Chiara Ferragni ultime news, tutto quello che sappiamo

Per adesso non si sa molto altro su quella che era la coppia più famosa d'Italia. Lei è in vacanza con mamma, figli, sorella e cognato a Dubai, lui è rimasto a Milano e sta facendo il trasloco. Il divorzio, o per meglio dire la separazione, non è ancora ufficiale, ma ormai Federico e Chiara sembrano distanti anni luce. E sembra che i rispettivi uffici stampa siano al lavoro per preparare il comunicato ufficiale che sancirà la fine dei Ferragnez.