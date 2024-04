Belen Rodriguez, la risposta all'insulto social è epica:"Non capisci un ca...."

Sono settimane, ormai, che Belen Rodriguez ha perso i freni sui social. La showgirl argentina ha smesso di subire passivamente e se c'è qualche haters che esagera risponde per le rime. E' successo anche in questo finesettimana di Pasqua: ha pubblicato una doto con la scritta: "Libera, sempre più libera dai pregiudizi provinciali". Tra i vari commenti ne spicca uno di un hater che dice: "Sempre più disperata".

Belen, cosa ha scritto all'hater che la insultava

A quel punto Belen ha voluto rispondere piccata a modo suo: "Quanto è bello non capire mai un ca**o". Parole che raccontano molto della nuova Belen: lontana, per ora, dalla tv e single, ha deciso di non mandare giù più nulla. E se qualcuno esagera lei risponde.