Loredana Bertè e la rivelazione scioccante su Borg: "Preferiva la cocaina a me"

Loredana Bertè e il matrimonio con Borg

Tra i temi affrontati dalla Berté quello del celebre e tormentato legame con l'ex tennista svedese Bjorn Borg: "Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare", si legge in un'anticipazione dell'intervista in cui Loredana spiega le motivazioni del loro divorzio: "Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: 'fare sesso con queste?'. L'ho preso, l'ho gonfiato di botte e me ne sono andata".

La lite con Renato Zero e il ricordo di Mia Martini

Si parla anche del suo collega e storico amico Renato Zero, con cui ha litigato ormai anni fa. Quando la Fagnani le chiede se le manchi la Berté ammette: "Molto". Incalzata dalla conduttrice su un possibile riavvicinamento, la cantante risponde così: "Dipende molto da lui". Un passaggio poi sulla sorella Mia Martini, scomparsa nel 1995 con la Berté che non si è mai perdonata una cosa: "Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente, perché non posso rimediare". Un evento che l'ha segnata, "spezzandomi il cuore" sottolinea lei con la voce rotta dal pianto.