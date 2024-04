"Le richieste di Amadeus alla Rai". E Fiorello assicura: "Una scelta di vita"

Continuano a trapelare indiscrezioni sul presunto addio di Amadeus alla Rai. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il rinnovo del contratto in scadenza ad agosto non sarebbe avvenuto perché la tv di Stato non avrebbe accolto una serie di richieste del conduttore. Ama avrebbe chiesto di poter fondare una propria società di produzione con la quale vendere format ad altre tv; un programma per la moglie Giovanna Civitillo e, non per ultimo, l'allontanamento di Lucio Presta, ex manager con cui i rapporti si sono chiusi dopo anni di collaborazione, poco prima di Sanremo 2024. Sarà vero?