Fedez si diverte con Paris Hilton (e si parla di un flirt con Giulia Ottorini)

Dopo la vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria, Fedez è volato da solo a Los Angeles. O meglio con alcuni amici per partecipare al Coachella Valley Music and Arts Festival. In questi giorni, attraverso numerose storie pubblicate su Instagram, il rapper ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower riguardo le sue giornate californiane. Nelle varie foto e video è apparsa anche Paris Hilton , che conosce Fedez da tempo: i due avevano lavorato insieme qualche anno fa in occasione di un videoclip musicale. "Reunion", ha scritto Federico Lucia sui social network, in un breve filmato in cui abbraccia l'ereditiera.

Fedez insieme all'influencer Giulia Ottorini

Lontano da Chiara Ferragni Fedez si mostra sorridente e spensierato e qualcuno parla di un flirt con Giulia Ottorini, influencer e modella 22enne che fa parte della comitiva con cui il cantante è volato in California. I due sono stati paparazzati mentre sorridevano complici per le strade di Los Angeles. Ad alimentare i sospetti di una liaison segreta un video condiviso da Giulia su TikTok in cui la ragazza recita: "Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutato in pubblico". È riferito a Fedez? Questo è il primo pensiero venuto in mente ai fan dopo aver visto gli scatti insieme, ma per adesso si tratta solo di illazioni, senza nessun fondamento.

Chi è Giulia Ottorini

Giulia Ottorini è nata e cresciuta a Bologna. In passato è stata legata al rapper Mambolosco. Lavora da tempo come influencer ma è anche un'esperta ballerina di twerk. Nel 2022 il suo nome è balzato alle cronache perché è stata indagata per evasione fiscale dopo aver dichiarato su TikTok di aver speso circa 30mila euro in quattro giorni, tra parcheggi privati, locali, discoteche e vari acquisti di lusso.