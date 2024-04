Victoria Beckham compie 50 anni: come ha festeggiato e il regalo di David

Tanti auguri Victoria Beckham! Il 17 aprile l'ex cantante delle Spice Girls ha raggiunto un traguardo importante: quello dei 50 anni. Per l'occasione il marito David le ha regalato un viaggio last-minute il giorno dopo il compleanno. I due sono partiti alla volta della Costa Azzurra a bordo di un jet privato e sono stati accompagnati da un autista personale in un ristorante a Saint-Paul de Vence da 200 sterline a persona (un locale lontano da occhi indiscreti e generalmente frequentato da star durante il Festival di Cannes). Qui sono stati raggiunti dai quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper e dai genitori di Victoria Jackie e Tony.

Il 50esimo compleanno di Victoria Beckham

Victoria Beckham ha così festeggiato con una cena a base di buon pesce e vino, con vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo e le persone a lei più care. Ma non è finita di certo qui: la stessa notte è tornata nel Regno Unito con David Beckham e per sabato 20 aprile ha organizzato un esclusivo party a Londra. Sarà in un club privato e non mancheranno gli amici più cari, come le altre Spice Girls e il cuoco e personaggio tv Gordon Ramsay.