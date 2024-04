"Stefano De Martino non mi risponde più", la confessione di Marcello Sacchetta

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta non sono più amici. Se fino a qualche anno fa i due si reputavano fratelli ora la situazione sarebbe cambiata. A farlo sapere Sacchetta in alcune storie su Instagram, dove ha confidato ai follower di non riuscire ad avere più un rapporto con l'ex marito di Belen Rodriguez , con il quale qualche tempo fa ha lavorato ad Amici di Maria De Filippi.

Perché Stefano De Martino e Marcello Sacchetta non sono più amici

"Se sono ancora amico di Stefano De Martino? Io lo chiamo, lui però non mi risponde più. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. - ha spiegato Marcello Sacchetta su Instagram - Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò". Diverso invece il legame con Elena D’Amario, altra ballerina molto nota al pubblico del talent show di Canale 5: "Siamo amici, tra noi c’è un rapporto come quello che si ha tra fratelli. Anche se non ti senti da tempo è come se ci fossimo visti due minuti prima".