Ermal Meta presto papà: la fidanzata Chiara Sturdà è incinta

Ermal Meta allarga la famiglia. Il cantante ha annunciato su Instagram la gravidanza della fidanzata Chiara Sturdà . L'ex vincitore del Festival di Sanremo ha condiviso la foto di un maglioncino da neonata e scritto: "Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate. La tua mamma e il tuo papà". Dunque la bambina si chiamerà Fortuna e nascerà a luglio.

Chi è Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta

Milanese, 34 anni, Chiara Sturdà lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Nel 2018 è arrivata a Bergamo Tv nel ruolo di commentatrice sportiva e successivamente ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a SportItalia. La relazione con Ermal Meta è iniziata nel 2020 ma la coppia è molto riservata. "Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio", ha fatto sapere Ermal in un'intervista.