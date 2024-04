Chiara Frattesi e McKennie, arrivano conferme: sono pazzi d'amore

La conferma è arrivata anche dal settimanale "Chi": Chiara Frattesi e Weston McKennie fanno ormai coppia fissa. La sorella di Davide Frattesi, fresco campione d'Italia con l'Inter, e il centrocampista americano della Juventus sarebbero pazzi d'amore da qualche mese: lei farebbe la spola tra Roma, Milano e Torino, lui la raggiungerebbe, soprattutto a Milano, appena possibile. E i due, stando ai rumors, starebbero già facendo programmi per l'estate: in programma, pare, anche un viaggio negli Usa, paese natale di McKennie. Per adesso, però, a parte un indizio social su un Lego, i due non hanno ancora ufficializzato la relazione.