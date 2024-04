Re Carlo dice sì al Principe Harry ma Meghan Markle resta fuori

Re Carlo è pronto a riconciliarsi con il figlio Harry tra qualche settimana, quando il Principe tornerà nel Regno Unito in occasione degli Invictus Games. Ma per Meghan Markle le porte restano chiuse. Almeno per il momento. Come spifferato da un esperto reale al Sun, "Carlo ha lasciato la porta aperta a un incontro privato col figlio. Il Re ha sempre tenuto la porta aperta a Harry, ma ciò non significa necessariamente che riceverebbe sempre un’accoglienza calorosa. Ci vorrà del tempo. Ma chiaramente la situazione è cambiata nelle ultime settimane oltre ogni aspettativa. Non credo che sarebbe troppo difficile, dipende da come si definisce conciliazione. Penso che ci sia molta strada da fare prima Harry porterà Meghan e i bambini".