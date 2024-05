"Barbara D'Urso torna in tv e segue Amadeus dopo il veto di Pier Silvio"

Dopo Fabio Fazio e Amadeus anche Barbara D'Urso sarebbe pronta ad approdare su Nove. A farlo sapere Dagospia: "L’arruolamento di Carmelita, che è senza mercato, quindi costa poco (sono lontanissime le cifre dell’era di Silvio Berlusconi) andrebbe a presidiare una fascia ricca di inserzioni pubblicitarie come è quella del pomeriggio. Le trattative sono in corso". Barbarella dovrebbe quindi tornare in tv, a partire dal prossimo settembre, con un nuovo programma del pomeriggio.