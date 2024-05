Kate Middleton ultime news: le tre parole che fanno pensare al peggio

Continua la lotta di Kate Middleton contro il cancro: la Principessa del Galles si sta sottoponendo da mesi a una chemioterapia preventiva. La moglie del Principe William non si fa vedere in pubblico dallo scorso dicembre e a quanto pare non tornerà molto presto come invece fatto dal suocero, il Re Carlo , anche lui alle prese con un tumore. "Kate dovrebbe restare lontana dai compiti pubblici per qualche tempo", ha dichiarato la vicedirettrice del Times Kate Mansey.

Come sta Kate Middleton, le ultime news

"Per qualche tempo", tre parole che fanno pensare al peggio: la battaglia di Kate Middleton contro la malattia è più dura del previsto. E vissuta nel massimo riserbo, tanto che non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo. A breve inizerà per la royal family la stagione più impegnativa, quella degli appuntamenti e delle feste più glam, come il Chelsea Flower Show e a quanto pare a nessun evento sarà presente la futura Regina. Molto probabilmente Kate tornerà ai suoi doveri reali in autunno anche se i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente. Tra lo sconforto e la tristezza di sudditi e non.